Targo : les journalistes, créatifs et designers français de la VR

On a posé quelques questions à Victor Agulhon, cofondateur et CEO de @targostories

Quel était pour Targo l’enjeu de ce partenariat?

L’idée pour nous avec ce partenariat est de créer le réseau de distribution de nos documentaires en réalité virtuelle le plus vaste. A l’heure actuelle, je ne crois pas qu’il y ait de média en réalité virtuelle qui soit diffusé dans autant d’applications.

Pas une plateforme exclusive mais une dissémination de vos contenus partout?

Pour nous, l’enjeu est d’être vu et identifié comme le média incontournable en réalité virtuelle. A terme, l’ambition est que toute personne qui essaie un casque de VR découvre un contenu TARGO.

TARGO fait partie des très rares créateurs de contenus en VR qui publient fréquemment, avec une ligne éditoriale cohérente et un confort utilisateur dans l’expérience.

Targo a été créée en France, mais quels sont vos objectifs de développement?

Pour devenir incontournable, on passe par l’international, et c’est exactement ce que l’on fait avec Inception. Ils ont plus d’un million d’utilisateur et cherchent à valoriser des créateurs, donc nos objectifs sont alignés : proposer de bons contenus, à une audience large. En somme, diffuser sur Inception c’est mettre un premier pied à l’international. (et inversement, TARGO est le seul créateurs français à être dans cette app)

C’est une période hyper enthousiasmante, on sent que la technologie prend et que notre approche originale plait au public. Donc on accélère, on veut aller plus vite et plus loin. On a plein d’autres plateformes qui seront annoncées dans les prochains mois !