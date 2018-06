Stratégies rejoint CBNews dans l’escarcelle MediaSchool (Franck Papazian)

by Gilles BRUNO

Le Figaro en a eu la primeur :

L’Observatoire des Médias commentera, mais en attendant, voici la façon font l’entreprise communique, via son communiqué :

Paris, 5 juin 2018 – Franck Papazian (photo à télécharger ici), Président et fondateur de MediaSchool, spécialiste de l’enseignement supérieur et de la formation continue annonce la signature d’un accord avec Marc Laufer, Président de S2C au terme duquel le magazine Stratégies et l’ensemble de ses activités (magazine, newsletters, hors-séries, guides, événements, conférences…) rejoint le groupe MediaSchool. L’accord prévoit la reprise de l’intégralité des équipes, soit un effectif de 36 personnes.

Après les rachats successifs des titres de référence dans le secteur de la communication et des médias en France et en Belgique — CB News (2017), INfluencia (2017), PUB (33% en 2018) et aujourd’hui Stratégies — MediaSchool devient le leader français des médias de la communication et de la publicité. Créé en 2017, ce pôle média, par ailleurs actionnaire du média 100% social Loopsider (8%) emploie désormais 60 personnes dont 30 journalistes et réalise un chiffre d’affaires de 11M€ à fin 2018.

Le groupe préservera la compétition éditoriale entre ses titres, tous différents et complémentaires notamment en termes de périodicité. Il organisera une coordination commerciale avec la création d’une régie unique et renforcée qui commercialisera les offres de ses titres ainsi que du supplément trimestriel réalisé avec le Journal du Net, AdTechNews. Une agence événementielle, MediaSchool Events, verra également le jour pour assurer l’organisation de l’ensemble des prix et des festivals propriétaires (dont Cristal Festival).

« La famille est désormais rassemblée. Près de 50 années après leur création, les deux titres — Stratégies et CB News —fondés par Christian Blachas, à qui je rends un hommage ému, sont toujours les leaders qui animent la communauté des médias, de la communication et de la publicité. Héberger sous un même toit des marques aussi fortes, nous offre un privilège mais nous impose aussi des responsabilités, celles d’être toujours plus pertinents, plus puissants et plus innovants. » explique Franck Papazian.

Dans les prochains mois, un chantier de réflexion sera engagé avec les équipes pour renforcer la complémentarité entre les marques médias, tant du point de vue de leurs positionnements que des offres publicitaires. Les salariés seront regroupés sur un même site à horizon 18 mois.

L’ensemble vise une croissance de 15 % par an sur les trois prochaines années.

2018 est une année importante pour le groupe MediaSchool, qui entend accélérer son développement. Leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation continue aux métiers de la communication, du digital et du journalisme, il prévoit également l’extension de son réseau d’écoles en France avec notamment l’ouverture de 2 nouvelles villes (Rennes et Reims), la création d’une nouvelle école « Paris School of Luxury » et d’une nouvelle formation bac+5 consacrée aux métiers des contenus. Le tout pour former quelques 10 000 étudiants par an à horizon 2020 contre 5 000 actuellement.

Le magazine Stratégies

L’Hebdomadaire : 9 651 ex., un taux de circulation de 657 906 lecteurs

4 Suppléments par an : 9651 exemplaires

Les Guides les plus diffusés de la profession : 27 750 exemplaires

Le Site : 803 568 pages vues/mois, 491 672 visites/mois,

348 831 visiteurs uniques /mois

Une Newsletter Premium à 9 500 abonnés, dirigeants du marketing, de la communication, des médias et du digital

Une Newsletter gratuite à toute la communauté du marketing, de la communication, des médias et du digital, soit 65 000 abonnés

Les Evénements : + 6 000 invités par an, 14 grands Prix et des conférences à forte valeur ajoutée (Stratégies Summit, Stratégies Digital Conference, Stratégies Programmatic Day)

La plus grande communauté sociale de la com’ :

FB : 135K

Instagram : 3.1K

Twitter : 237K

LinkedIn : 96K

A propos du groupe MEDIASCHOOL

MediaSchool n’est pas uniquement un groupe d’enseignement supérieur privé et il n’est pas non plus uniquement un groupe de presse. Fondé par Franck Papazian, ce groupe indépendant a pour ambition de tisser des liens toujours plus étroits entre l’éducation, les médias et l’événementiel pour construire un modèle unique en Europe basé sur la production de savoirs. A la fois leader français de l’enseignement supérieur privé et de la formation aux métiers de la communication, de la publicité, du digital et du journalisme, et leader de la presse spécialisée dans ce même domaine, MediaSchool est pensé et construit comme un écosystème professionnalisant au service de l’employabilité de ses étudiants. Il réunit ainsi un réseau de 30 écoles et 2 centres de formation continue dans 11 villes en France et à l’international avec un pôle médias de 6 marques (le mensuel CBNews, l’hebdomadaire Stratégies, la revue INfluencia, le trimestriel AdTechNews, le mensuel belge PUB, le média 100% social Loopsider) et des activités événementielles (le Cristal Festival). Les programmes de MediaSchool, groupe positionné sur des métiers d’avenir (30 % à 40 % de nouveaux métiers verront le jour pour répondre aux enjeux du digital, de la data et de l’lA), sont bâtis avec la collaboration de cabinets de recrutement et de professionnels en exercice grâce à des partenariats avec les entreprises. Les étudiants enrichissent leur formation par un accès privilégié à l’information et à sa fabrication. Ce cercle vertueux favorise les passerelles entre l’enseignement théorique et pratique et le tissu entrepreneurial.

Chef d’entreprise engagé, guidé par les valeurs de transmission, Franck Papazian, 53 ans, construit depuis 2002 un groupe qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 45 M€ et emploie 210 collaborateurs. www.mediaschool.eu

Le groupe MEDIASCHOOL en BREF

Franck Papazian, Fondateur, Président et actionnaire majoritaire (60%)

45 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018

210 personnes

Un réseau de 30 écoles en France et à l’international

E CS, IEJ, #SUPDEWEB, SUPDEPROD, Paris School of Luxury, ETS, EPH, IRIS, Elysées Alternance

CS, IEJ, #SUPDEWEB, SUPDEPROD, Paris School of Luxury, ETS, EPH, IRIS, Elysées Alternance 2 centres de formation continue : IMM Paris et MediaSchool Executive Education

11 villes en France et à l’international : Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg, Nice, Rennes, Reims, Bruxelles, Londres, Barcelone, Shanghai

5 000 étudiants formés par an (10 000 à horizon 2020)

Un pôle médias de 6 marques en France et en Belgique : 11M€ de CA en 2018, 60 personnes, 30 cartes de presse

Le mensuel CB News et ses déclinaisons (hors-séries, newsletters, événements…)

L’hebdomadaire Stratégies et sa galaxie (hors-séries, guides, newsletters, prix, événements…)

La revue INfluencia et sa newsletter quotidienne

Le trimestriel AdTechNews (en partenariat avec le Journal du Net)

Le mensuel belge PUB (People Unified around Brands)

Le media social vidéo Loopsider (actionnaire à hauteur de 8%)

