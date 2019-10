Et si « Le Monde » améliorait l’expérience utilisateur avec les microformats ?

Améliorer l’expérience utilisateur au « Monde » avec les microformats ? Ce serait possible. Je prends l’exemple du journal électronique, sur lequel je lisait la critique d’un programme télé. Les microformats, bien utilisés, et sans donner trop de travail au journaliste et à l’éditeur, pourraient donner la possibilité à l’internaute d’ajouter le programme à son agenda en ligne.

J’essaie de l’expliquer dans cette vidéo.

P.S: merci 🥰 de cliquer sur la page Linkedin de L’Observatoire des Médias et de la suivre! Merci !

Nos articles sur le journal « du soir » à lire ici