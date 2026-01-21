Plus de CPPAP pour « La Furia » ? Pas de censure réaffirme la Rue de Valois

Interpellés par des députés du Rassemblement National criant à l’atteinte à la liberté d’expression concernant la revue d’extrême droite La Furia, les services de Rachida Dati ont finalement dû mettre les points sur les i. Le ministère de la Culture soutient fermement la décision de la CPPAP de retirer l’agrément presse au magazine, une sanction motivée par des contenus pouvant relever de l’incitation à la haine raciale.

La CPPAP ne supprime pas le droit de paraître

Le ministère rappelle une distinction fondamentale : une décision négative de la commission paritaire ne supprime pas le droit de paraître. Elle retire simplement les avantages économiques (TVA réduite, tarifs postaux). En clair, si la publication reste légale, l’incitation à la haine ne relève pas de l’intérêt général et n’a pas à être subventionnée par l’État. Une mise au point nécessaire alors que les tentatives de pressions politiques sur les médias se multiplient.

Voici de quoi vous faire une idée, dans l’ordre chonologique, du soutien du compte officiel X Frontières, au « combat » de La Furia :

SOS Racisme annonce avoir porté plainte contre la revue La Furia. L’association d’extrême-gauche a également demandé à certains distributeurs de censurer le titre en le retirant de leurs rayons. pic.twitter.com/mVrxlG3D7T — Frontières (@Frontieresmedia) April 23, 2025

La Furia porte plainte contre SOS Racisme après la tentative de la part de l’association d’extrême-gauche de censurer la revue dirigée par Laura Magné dans laquelle écrivent Papacito, Laurent Obertone, Julien Rochedy, Marsault et pleins d’autres auteurs. pic.twitter.com/n9evR0t3z4 — Frontières (@Frontieresmedia) June 10, 2025

⚡️« Le retrait de La Furia des kiosques, c’est une censure préventive, avant toute décision de justice. On parle d’une commission soi-disant indépendante, mais composée de représentants ministériels. C’est une décision politique. » Anne Desriaux sur Radio Frontières pic.twitter.com/sk0X4pzk3p — Frontières (@Frontieresmedia) October 21, 2025

« Depuis le début de l’année, SOS Racisme contacte tous les diffuseurs de La Furia. Résultat : on subit un véritable harcèlement de leur part ». Entretien de Laura Magné sur notre Fauteuil rouge :https://t.co/fvoKQJGGUr pic.twitter.com/4sUTboq3ao — Frontières (@Frontieresmedia) October 26, 2025

ALERTE INFO Par une lettre ouverte à la ministre Rachida Dati, l’avocat de La Furia demande L’ABROGATION de la décision de la CPPAP. pic.twitter.com/3HrAp5rNiu — Frontières (@Frontieresmedia) October 29, 2025

ALERTE INFO Le député RN @J_Rancoule a interpellé, via une question écrite, la ministre de la Culture dans le but de RÉTABLIR l’agrément presse de la revue LA FURIA. pic.twitter.com/c0k7bU4DNT — Frontières (@Frontieresmedia) November 5, 2025

LA FURIA apporte également son soutien à Frontières et condamne la campagne de harcèlement en ligne lancée par les Sleeping Giants. Pour nous soutenir : https://t.co/1gFTAGV32n pic.twitter.com/5pbsEY2CPd — Frontières (@Frontieresmedia) November 18, 2025

« La Furia perd son accréditation : on a laissé faire. Génération identitaire dissoute : on a laissé faire. C8 fermée : on a laissé faire. » @JordanFlrtn présente le prochain magazine “CENSURE : LA TENTATION TOTALITAIRE” Précommande : https://t.co/QmVglLcOvE pic.twitter.com/UtBlUMlshx — Frontières (@Frontieresmedia) January 11, 2026

Magazine en kiosque Découvrez comment Macron a tenté de réduire au silence des médias, militants ou associations patriotes. Némésis, La Furia, Boulevard Voltaire : retrouvez 30 cas concrets de censure. ️ « CENSURE : LA TENTATION TOTALITAIRE » disponible partout en pic.twitter.com/AF8R2ZjLSr — Frontières (@Frontieresmedia) January 21, 2026

Source : l’article payant de La Lettre.