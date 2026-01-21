L'Observatoire des médias
Plus de CPPAP pour « La Furia » ? Pas de censure réaffirme la Rue de Valois
Plus de CPPAP pour « La Furia » ? Pas de censure réaffirme la Rue de Valois

21 janvier 2026
La presse d'extrême droite contre le Ministère de la Culture

Interpellés par des députés du Rassemblement National criant à l’atteinte à la liberté d’expression concernant la revue d’extrême droite La Furia, les services de Rachida Dati ont finalement dû mettre les points sur les i. Le ministère de la Culture soutient fermement la décision de la CPPAP de retirer l’agrément presse au magazine, une sanction motivée par des contenus pouvant relever de l’incitation à la haine raciale.

La CPPAP ne supprime pas le droit de paraître

Le ministère rappelle une distinction fondamentale : une décision négative de la commission paritaire ne supprime pas le droit de paraître. Elle retire simplement les avantages économiques (TVA réduite, tarifs postaux). En clair, si la publication reste légale, l’incitation à la haine ne relève pas de l’intérêt général et n’a pas à être subventionnée par l’État. Une mise au point nécessaire alors que les tentatives de pressions politiques sur les médias se multiplient.

Voici de quoi vous faire une idée, dans l’ordre chonologique, du soutien du compte officiel X Frontières, au « combat » de La Furia :

 

 

 

 

 

 

 

Source : l’article payant de La Lettre.

Créateur et rédacteur en chef de L'Observatoire des Médias. Journaliste, et aussi chef de projets en école de journalisme. Suis intervenu ESJ-ESJ Pro-CFPJ-IPJ-CELSA-EmiCFD. et avant cela, un peu moins de 10 ans de transformation numérique à Libération.

