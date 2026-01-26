Fin des sujets nationaux sur France 3 : pour Serge CIMINO, c’est « le contraire du service public »

Hier soir, un journaliste emblématique de France Télévisions s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour exprimer son émotion et sa colère.

Hier soir, en effet, comme l’écrit Serge CIMINO, la rédaction nationale de France Télévisions a cessé de réaliser des reportages pour les rédactions régionales de #France3. Pour ce salarié historique de FTV et candidat à de nombreuses reprises à la direction du groupe d’audiovisuel public, c’est ni plus ni moins que « l’effacement définitif du lien entre cette rédaction et le réseau régional ». Et re renchérir : « pas un mot sur nos antennes. Les stars de l’info sont complices des réformes funestes de ces 10 dernières années… Fusion des rédactions nationales, puis fin du « Soir 3 », du 12/13, du 19/20 et demain plus rien du national en régions…

Pour Serge CIMINO, amer et fatigué, c’est tout simplement « Le contraire du service public »

Ce soir la rédaction nationale de @Francetele cesse de réaliser des reportages pour les rédactions régionales de #France3 ! L’effacement définitif du lien entre cette rédaction et le réseau https://t.co/lUKq9V2gmR pas un mot sur nos antennes.Les stars de l’info sont complices — ✊ (@SergeFTV) January 25, 2026

des réformes funestes de ces 10 dernières années ..Fusion des rédactions nationales , puis fin du @Le_Soir3 , du 12/13 du 19/20 et demain plus rien du national en régions …Le contraire du service public #amertume #grossefatigue — ✊ (@SergeFTV) January 25, 2026

Photo de une, montage d’après Benoît Prieur, CC0, via Wikimedia Commons