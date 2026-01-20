Étude Arcom : producteurs d’information, quelle soutenabilité économique ?

Comme le dit Bruno SCHMUTZ, directeur des études et de la prospective à l’ARCOM, « les débats souvent animés sur les enjeux du pluralisme, sur la qualité de l’information ou sur la lutte contre la désinformation deviennent théoriques et vains si les entreprises productrices d’information (télévision, radio, presse, agences…) ne disposent plus des ressources économiques nécessaires pour mener à bien leur mission. Bien que rarement traitée, la question du modèle économique des producteurs d’information est donc déterminante. Elle conditionne toutes les autres. »

Ainsi, l’Arcom, en partenariat avec la Dgmic – Ministère de la Culture, a confié au cabinet PMP Strategy une étude sur le sujet, dont les résultats viennent d’être publiés, et que l’Observatoire des Médias publie également ici .

Celle-ci confirme, et ce n’est pas une surprise, la situation critique dans laquelle se trouvent la plupart des éditeurs aujourd’hui.

Les points clés :

Les coûts de production de l’information en France s’élèvent à 2.9 milliards € tous médias confondus, l’audiovisuel public y contribuant à hauteur de 30%.

La plupart de ces coûts sont fixes (la masse salariale représente entre 66% et 83% du total selon les catégories) et difficilement compressibles, voire en hausse.

A l’inverse, les principales sources de revenus (publicité, abonnements, dotations publiques) sont en baisse ou menacées, malgré leur diversification numérique.

Plus de la moitié des acteurs étudiés sont en situation déficitaire.

Si l’IA générative offre des opportunités (productivité, multidiffusion…), à court terme elle accentue surtout la pression sur les revenus en captant une part significative des audiences. En conclusion, le rapport décrit les leviers mobilisés par les acteurs pour tenter de préserver leur fragile équilibre économique.

Dans le communiqué qui accompagne sa sortie, l’Arcom et le ministère de la culture précisent les objectifs de l’étude :

l’évaluation des coûts liés à la production de contenus d’information,

l’analyse des sources de revenus des producteurs d’information,

la compréhension des modèles économiques des acteurs produisant des contenus d’information,

l’examen des pistes d’évolution possibles du secteur d’un point de vue économique.

L’étude repose sur une enquête quantitative menée entre juin et septembre 2025 auprès des principaux producteurs d’information (télévision, radio, presse imprimée et services de presse en ligne, agences de presse et créateurs de contenus d’information), sur une enquête qualitative (plus de trente entretiens réalisés avec des professionnels du secteur) et sur des données publiques. Le périmètre de l’étude se concentre sur l’information politique et générale (IPG), définie selon des critères institutionnels garantissant une approche homogène et comparable.

Les slides de l’étude :

L’étude complète :