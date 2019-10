Clément Delpirou : « 3 € l’abonnement numérique d’un hebdo, c’est le suicide de la presse »

GB : Et pour Libé ?

CD : Pour Libération, en revanche, on se structure pour être capables de le faire. À Libé, on “sort” plusieurs exclus “intermédiaires” en termes d’impact. On ne sort pas “Benalla”, mais on sort de plus en plus de choses. Je pense qu’on est attendus sur le sujet.

Pour Libé on a l’incarnation avec Laurent Joffrin. En ce qui concerne L’Express, on doit réincarner, mais en revanche on enquêtera moins qu’on analysera.

GB : le 1er avril 2019 une motion de défiance à Libération voulait placer Joffrin sous “surveillance”. On en est où ?

CD : Cette histoire a été, d’abord, sortie par nous (CheckNews). Ensuite, l’équipe a compris que c’était un problème individuel lié à un ancien manager et nous avons la semaine dernière encore renforcé nos dispositifs de contrôle.

[Précision de L’Observatoire des Médias du mardi 15/10/2019 à 12h38. Comme nous l’ont très justement fait remarquer deux journalistes, ce n’est pas CheckNews de Libé qui a « sorti » l’affaire, mais La Lettre A, avec le titre « Enquête préliminaire sur un forum organisé par Libération au Gabon« , le 27/03/2019. CheckNews a rebondi sur l’affaire en apportant certes de la transparence, mais ce n’est pas Libé qui a sorti l’affaire. La différence est importante, et d’ailleurs l’article de CheckNews n’en fait pas mystère : « Libération avait organisé un forum au Gabon en 2015. La direction s’était alors engagée à ne percevoir aucun bénéfice. A l’occasion de la publication mercredi d’un article de la Lettre A, les salariés de la rédaction ont réalisé que ça n’avait pas été le cas. »]

L’abonnement à vie de retour pour Noël

GB : En juin, vous avez fait l’événement en sortant un abonnement à vie. Vous aviez déclaré vouloir “créer de la désirabilité”, que l’on parle de vous de manière positive aussi.

CD : Quand je suis arrivé, j’ai été frappé par le fait que les journalistes extérieurs à Libé m’ont posé la même question pendant 6 mois : « Quand est-ce que vous fermez ? ». On m’a dit « Vous êtes passés en dessous de La Croix en termes de diffusion »… Il se trouve que depuis septembre 2018, cette question n’est plus posée. On parle davantage du fait de retrouver des couleurs et une énergie positive. On a eu cette idée de l’abonnement à vie qui est à la conjonction de 1) notre volonté de démontrer que nous, on y croyait : suffisamment de pérennité pour que ce soit une bonne chose pour tout le monde 2) et de la notion d’engagement, qui, avec toutes ces acceptions, est au cœur de la proposition éditoriale de Libé, et résonnait intelligemment. On sortait d’une période un peu compliquée, Libé avait besoin de retrouver des couleurs. C’était un geste cohérent avec ce que Libé a toujours été.

GB : De la com ?

CD : Non, et ne n’était pas non comme je l’ai entendu “une nouvelle stratégie”, et non, ce n’est pas notre nouveau modèle comme on a pu le lire. J’ai d’ailleurs eu plusieurs fois cette question “pourquoi vous ne le faites pas pour le print ?… Au chapitre des questions, on m’a aussi demandé : “Est-ce que Patrick Drahi vous a demandé de faire de la trésorerie ? (sic)… parce qu’il venait de racheter Sothebys 3,7 milliards. Remettons les choses à leur place : cela a représenté 160 000 euros en 6 jours. C’est pas mal pour Libération, mais cela ne va pas changer l’avenir du journal en termes de trésorerie.

GB : Quel a été le bilan de cette opération abonnement à vie ?

CD : Nous avons en avons vendu 403. Et nous allons le refaire en fin d’année. On a ouvert un livre d’or, on a eu 58 super témoignages, dont les meilleurs ont illustré une page du journal. Quelqu’un nous a même écrit : “Vous me permettez déjà de lire tellement de bons contenus avec vos 4 articles ouverts par semaine, que je vous dois bien cela de prendre un abonnement à vie!”. Si je pouvais lire cela plus souvent…

GB : Quand cela sera-t-il relancé exactement ?

CD : On va recommencer pour Noël, les gens pourront offrir un abonnement à vie à quelqu’un. Ensuite, nous savions que l’obstacle principal n’était pas le prix. C’est plutôt pour une bonne partie de nos lecteurs de pouvoir payer 400 € non prévus en fin de mois.

GB : Vous êtes les premiers à faire cela ?

CD : Pour moi, cela n’existe nulle part dans la presse. On m’a dit que j’avais copié Fakir, qui en effet vend un abonnement à vie, mais je ne le savais pas.

Une nouvelle app Libération

GB : Quoi de neuf du côté de l’app Libé ?

CD : On la refait. Elle va être ré-internalisée. L’application sera plus spectaculaire, elle rendra mieux justice à la Une. Ses nouveautés :