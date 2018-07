Combien y-a-t-il de posts sponsorisés sur les pages Facebook des médias français?

by Gilles BRUNO

Dans les pas de nos confrères de Digiday, L’Observatoire des Médias s’est connecté sur Facebook ce matin entre 5h38 et 9h13, et est allé compter, sur les pages de grands médias d’information, le nombre de posts sponsorisés. Les médias n’aiment pas en parler, mais oui, ils achètent du trafic. Les nouvelles règles de transparence misent en place par Facebook ce 28 juin permettent désormais à quiconque de voir comment une page décide de sponsoriser certains de ses contenus. Il est ainsi possible de visualiser un flux séparé, montrant uniquement les publications sponsorisées, et ce pour chaque zone géographique (par pays ou mondiale)

Ce flux ne permet pas de savoir combien d’argent a été dépensé par la publication ou le site, mais permet de voir quels sont les contenus qui sont poussés, ou pas.

L’Observatoire des Médias s’est intéressé aux pages principales de six quotidiens nationaux : Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, Les Echos, L’Équipe. Nous ne sommes pas allés regarder sur les pages satellites de verticales appartenant aux médias.

Le Monde

En France (capture ici):

17 Posts sponsorisés linkant des articles de la version abonnés (Majoritairement des articles la série « S’aimer comme on se quitte » sur Le Monde M.)

3 Publicités pour Festival international de Journalisme basé à Couthures (qui est désormais organisé par le groupe Le Monde)

7 Publicités pour le Festival de l’innovation Novaq (Nouvelle Aquitaine) « avec Le Monde »

À l’international « Global Ads »:

1 vidéo promo abo version numérique du Monde.

18 Posts sponsorisés linkant des articles de la version abonnés (Majoritairement des articles la série « S’aimer comme on se quitte » sur Le Monde M.)

3 Publicités pour Festival international de Journalisme basé à Couthures (qui est désormais organisé par le groupe Le Monde)

5 Publicités pour le Festival de l’innovation Novaq (Nouvelle Aquitaine) « avec Le Monde »

En Suisse :

5 Posts sponsorisés linkant des articles de la version abonnés

En Belgique :

4 Posts sponsorisés linkant des articles de la version abonnés

Au Royaume-Uni :

4 Posts sponsorisés linkant des articles de la version abonnés

Le Figaro

En France (Le Figaro ne diffusait pas de pubs FB ailleurs ce matin):

41 Posts sponsorisés linkant des articles de la version premium (dont 5 posts vers une tribune publiée sur Figaro Vox Premium : « Teresa Cremisi : «Tribulations d’une cliente d’Air France» – TRIBUNE – Figure du monde de l’édition, l’ancienne PDG de Flammarion se fait l’interprète de la perplexité et de l’irritation des clients d’Air France-KLM. »)



3 vidéos promo abo version numérique du Figaro.



3 posts promo abo version numérique du Figaro.

2 vidéos « Sur un podium malgré ma maladie » réalisée avec Toyota comme sponsor ( Toyota n’est pas cité dans le texte du post, on découvre le sponsoring au lancement de la vidéo ) Mal réveillés, nous nous sommes trompés : il y a bien la mention « avec Toyota France » dans le statut, comme me l’a fait remarquer Marie-Amélie Putallaz.

Libération

En France:

6 posts promo abo version numérique de Libération.

En Belgique:

6 posts promo abo version numérique de Libération.

Au Luxembourg:

3 posts promo abo version numérique de Libération.

Et c’est tout. Pas de d’articles sponsorisés

Le Parisien / Aujourd’hui en France

En France (Le Parisien ne diffusait pas de pubs FB ailleurs ce matin):

43 Posts sponsorisés linkant des articles des sites Le Parisien.

16 Posts faisant la promo des bot messenger special Mondial de Football.



11 Posts sponsorisés linkant l’article « Marion Maréchal Le Pen : son nouveau compagnon, sa fille et son grand père ! »… qui mènent à une page 404 (comme ici)



4 Posts sponsorisés linkant l’article « Le gros coup de gueule de Michel Cymès ! »…qui mène à une page 404 (comme ici)

1 post promo appli Le Parisien ciblant les habitants de Saint-Denis.



1 video promo appli Le Parisien ciblant les habitants de Saint-Denis.

4 posts promo appli Le Parisien.

2 videos promo appli le Parisien

2 posts promo abo version numérique du Parisien.

1 video promo abo version numérique du Parisien.



Les Echos

En France

3 vidéos promo abonnement numérique Les Echos.

4 posts promo application Les Echos

À Monaco (!!)

3 vidéos promo abonnement numérique Les Echos.

L’Équipe

En France (L’Équipe ne diffusait pas de pubs FB ailleurs ce matin):

1 vidéo sponsorisée « En partenariat avec Hugo Boss Parfums », avec le partenariat annoncé dans le texte du post.

Mise-à-jour du 4 juillet 13h03 : correction sur le sponsoring Toyota au Figaro.