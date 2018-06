Macron, de la pensée complexe à la pensée PowerPoint

Pour ceux qui la subissent quotidiennement en entreprise, il y a une lassitude encore peu évoquée à voir la langue pernicieuse de l’entreprise (voir ici ou là quelques recherches sur le sujet) irriguer dorénavant le discours politique. Et être relayée sans recul par des médias inondés sous les annonces, contraints par leur rythme effréné de les traiter à chaud. Comme le résume la journaliste Sandrine Chesnel sur Twitter, réagissant à un billet politique de l’indispensable Frédéric Says sur France Culture, le travail de décryptage arrive toujours trop tard et à vrai dire n’intéresse plus grand monde, l’actualité en question ayant été « refroidie » par la palanquée d’annonces qui lui ont succédé.

Il faudrait pourtant lutter sans relâche contre cette incorporation des mots de l’entreprise au discours politique, ce formatage latent de la pensée par ce newspeak d’inspiration gestionnaire. « Les mots peuvent être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique se fait sentir », prévenait l’écrivain allemand Victor Klemperer. À quoi il faut ajouter, comme le dit justement Josée Kamoun, qui vient d’actualiser la traduction de 1894 d’Orwell : « La novlangue est tout sauf une langue, c’est un virus qu’on introduit dans la langue pour qu’elle s’autodétruise. » Constatez-le par vous-même : une fois qu’un mot de la novlangue managériale apparaît dans une communauté professionnelle, il se propage et s’impose insidieusement, rendant subitement ringarde toute autre appellation du concept en question. Aplatissant au passage toutes les nuances qu’on peut glisser dans les mots quand on a encore la liberté de les choisir.

« L’époque est confisquée par les entrepreneurs »

Tel était le titre de l’interview donnée au Monde en juin 2017 par le comédien Jean-Pierre Darroussin. Je me souviens avoir été frappé par la justesse de cette affirmation. Existe-t-il meilleure façon de résumer ce phénomène qui consiste à placer dans l’ombre de ceux autour de qui il faudrait organiser la France — les entrepreneurs — toutes les autres composantes de la société : enseignants, soignants, chercheurs, artistes, cheminots, journalistes, écrivains, lanceurs d’alerte, ONG…

Regardons les choses en face : il y a un culte excessif voué aux entreprises, et à leurs créateurs présentés comme démiurgiques, auxquels la Macronie pardonne d’ailleurs facilement les dérapages en consacrant dans la loi un « droit à l’erreur » en cas de fraude fiscale ou de manquements portant atteinte à la santé publique, à la sécurité des personnes ou des biens. Tout ceci au motif contestable que l’entrepreneur serait l’unique modèle à suivre, le seul à créer de la valeur dans notre société, quand tous les autres ne constitueraient que des coûts qu’il faut optimiser, pour rendre la dépense publique plus efficace.

Oui, il y a des entrepreneurs formidables, j’en connais. Mais les entreprises ne sont pas toutes, indistinctement, des sources de bonheur et d’épanouissement. Elles ne sont pas toutes au service de l’intérêt général, et indistinctement créatrices de richesses pour la société comme voudrait nous le faire croire Macron quand il déclare, extatique : « Entrepreneur is the new France ». Ce monde où le salon VivaTech aura bientôt éclipsé le salon de l’agriculture, auquel se pressaient auparavant les politiques de tous bords, est un leurre. Un mirage. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, et d’ailleurs ce n’est tout simplement pas souhaitable (lire cette salutaire plaidoirie, que Vincent Edin a eu la folie suicidaire de publier sur Likedin). Jusque dans les rangs mêmes des entrepreneurs de l’écosystème startup, la supercherie commence à être dénoncée : « Quand l’État dit : « Tous entrepreneurs ! », c’est parce qu’il y a un chômage massif et que l’on essaye de vendre l’entrepreneuriat comme le renouvellement du mythe républicain et de l’ascenseur social, qui est franchement en panne, confiait récemment Antoine Amiel à KissMyFrogs. On se dit que l’entrepreneuriat est peut-être la dernière chose qui peut marcher. »

Enfin, s’il fallait une dernière raison de dénoncer l’influence délétère du monde de l’entreprise dans la sphère politique, la voici. Un pays ne se gère pas comme une entreprise (qui n’est pas, faut-il le rappeler, un espace démocratique). Sans quoi, après en avoir importé les techniques et les mots, on en importera inéluctablement les maux.

Les mots, nous en avons parlé. Les techniques, quant à elles, commencent à apparaître au grand jour : technique du ballon d’essai, rapport bombing, carpet bombing, allumage systématique de contre-feux en cas de crise naissante, public relations damage control (par exemple, quand on fait opportunément fuiter dans la presse une note prétendument confidentielle de trois économistes proches du pouvoir, réclamant un virage à gauche de la politique – ce qui revient à sélectionner ses « détracteurs », pour mieux choisir ce sur quoi vous allez être attaqué, de sorte à présenter immédiatement après la riposte préparée bien en amont, sous la forme de quelques propositions très superficielles).

Quant aux maux, les voilà déjà : à Matignon, dans les arrière-cuisines du boxeur Édouard Philippe, c’est l’enfer. Les coups pleuvent sur les conseillers et petites mains, qui sont au bord du burn-out. Réponse de l’intéressé, qui assume sans complexe et rend les Français complices malgré eux de cette maltraitance : « À Matignon, on travaille beaucoup. Beaucoup. Et j’y veille. La pression est considérable, notamment parce que les attentes des Français sont considérables. Compte tenu de cette pression, de l’intensité du travail, on ne peut pas, dès lors qu’on constate que quelque chose ne va pas, espérer que cela va s’arranger. Ou attendre. Donc, on prend des décisions rapides. » Le contrat du Chief Happiness Officer risque de ne pas être reconduit.

Je ne sais pas vous, mais je crois que la France mérite qu’on organise un deep dive brainstorming pour se sortir de ce mauvais pas. Sans quoi, les quatre années à venir vont être très très boring. Bien à vous.

