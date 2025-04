Consultation publique de l’UE : les journalistes doivent aussi y répondre !

L’Union Européenne se prépare à façonner son avenir avec un nouveau cadre financier pluriannuel, et c’est un exercice qui mérite notre attention. En 2025, la Commission européenne présentera ses propositions pour le budget post-2027, visant à soutenir des domaines clés comme l’éducation, la culture, les médias, et bien plus. Mais comment tout cela va-t-il se dérouler ?

Un Budget pour l’Avenir

Le cadre financier pluriannuel actuel, qui court jusqu’à fin 2027, est sur le point d’être remplacé par une version que la Commission promet plus simple, plus ciblée et plus réactive. L’objectif ? Refléter les priorités stratégiques européennes et investir intelligemment. Sur le papier, cela semble prometteur, mais qu’en est-il dans la pratique ?

Consultations Publiques : Votre Avis Compte (Vraiment ?)

Pour s’assurer que chaque euro est utilisé efficacement, la Commission lance une série de consultations publiques. L’idée est de recueillir les avis de toutes les parties prenantes, des universités aux organisations de la société civile, en passant par les entreprises et les agriculteurs.

Des Thématiques Qui Comptent

La consultation couvre des domaines essentiels : éducation, formation, solidarité transfrontalière, jeunesse, médias, culture, valeurs démocratiques, et société civile. En regroupant ces thématiques, la Commission espère faciliter les travaux préparatoires. Mais attention, cela ne doit pas se faire au détriment de la spécificité de chaque secteur.

Un Questionnaire en Trois Parties

Le questionnaire est divisé en trois parties : informations sur les répondants, avis sur les fonds de l’UE, et questions finales. Il vous faudra environ dix minutes pour le compléter, et vous pouvez même enregistrer un brouillon pour terminer plus tard. Une flexibilité appréciable, mais qui ne doit pas masquer l’importance de fournir des réponses réfléchies et constructives.

La Commission promet un budget qui tirera les leçons du passé, notamment en termes de simplicité et de flexibilité. Mais pour que ces promesses se concrétisent, il faudra plus qu’une simple consultation. Il faudra une véritable écoute et une volonté d’adapter les propositions en fonction des retours reçus.

Les Allemands, pour le moment, trustent le nombre de réponses

Conclusion

Ce nouveau cadre financier pluriannuel est une opportunité pour l’UE de montrer qu’elle peut investir de manière intelligente et inclusive. Pour que cela fonctionne, il faut plus que des consultations publiques : on vérifiera en effet la volonté de prendre en compte les avis recueillis et d’adapter les propositions en conséquence.

Alors, participons à cette consultation ! L’avenir de l’UE est entre nos mains, ne laissons pas cette opportunité nous filer entre les doigts, et surtout pas des tristes sires nous dire que tout est décidé sans nous demander notre avis.

Suivez ce lien : Prochain budget à long terme (CFP) de l’UE – Financement de l’UE en faveur de l’éducation, de la formation et de la solidarité transfrontières, de la jeunesse, des médias, de la culture et des secteurs de la création, des valeurs et de la société civile

