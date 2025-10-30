Avec son projet Clean Take, Adobe crée une potentielle usine à fake news

Petit séisme dans le monde de l’IA, et de la mise à disposition d’outils simples pour l’édition de vidéos. Lors de son évènement Adobe MAX, la firme américaine a présenté cette semaine un nouvel outil, identifié comme le « Project Clean Take », qui permet plusieurs manipulations sur des vidéos, et notamment, pouvoir changer un mot, tout simplement en le remplaçant dans le script de la vidéo.

On peut le voir ici (je vous ai fait démarrer la vidéo à 1’55 ») :

Dans son texte de présentation, Adobe écrit : « Le montage des dialogues est désormais plus fluide. Project Clean Take utilise l’IA pour corriger les erreurs de prononciation, isoler les voix, supprimer le bruit et améliorer l’intonation, le tout en quelques secondes. C’est un outil précieux pour les podcasteurs, les cinéastes et tous ceux qui recherchent un son de qualité studio sans avoir besoin d’un studio. »

Clean Take : une machine à fabriquer de fausses informations

Ce que l’on perçoit immédiatement, c’est que cet outil va devenir une usine à fabriquer de fausses informations, une fabrique à fake news. On ne parle pas ici de TiboInShape qui donne son caméo à Sora 2 et qui a dont rendu son visage et sa voix réutilisables par tout un chacun, pour générer de fausses vidéos. On parle ici d’un outil qui édite de VRAIES séquences vidéos, avec la possibilité de modifier un ou plusieurs mots.

On peut voir ici Elise Swopes, une salariée d’Adobe, dans le public de l’évènement, être impressionnée par le nouvel outil :

Project Clean Take from Adobe MAX Sneaks! Match the speaker’s voice and fix any word errors by typing the correct words directly into the transcript. pic.twitter.com/UWc8xJHNDl — Elise ✨ (@Swopes) October 30, 2025

Sur TikTok, les lecteurs de CNET ne s’y trompent pas :