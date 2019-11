#PourMomo Sept journalistes français lancent une cagnotte solidaire pour Mohammed, leur ancien « fixeur » irakien

by Gilles BRUNO

Pour sauver le « fixeur » irakien qui les avait accompagnés pendant leurs reportages en Irak en 2003, sept journalistes français – ex-reporters, grands reporters et JRI – annoncent le lancement d’une cagnotte solidaire sur Internet, avec l’objectif de recueillir, au minimum, 15.000 €.

LIEN : www.leetchi.com/c/pourmomo

Vidéo à partager : https://youtu.be/KW1B1xdmM7Y

David Lemarchand, Benjamin Vincent, Franck Berruyer, Nicolas Tonev, Sébastien Deurdilly et Patrice Thomas ont en commun d’avoir tous été envoyés spéciaux en Irak, pour couvrir la guerre et la chute du régime de Saddam Hussein, en 2002-2003 (pour Europe 1 et / ou « C dans l’air » sur France 5).

L’Observatoire des Médias a interrogé à ce sujet Benjamin Vincent :

A Bagdad, à tour de rôle, ils ont tous fait équipe avec Mohammed, un « fixeur » Irakien qui jouait à la fois, le rôle d’interprète, de guide, de facilitateur, de GPS, de pilote et de premier auditeur pour les reportages qu’ils produisaient. Des liens d’amitié sont nés, entre Mohammed et chacun de ces sept journalistes. Le contact a été maintenu pendant plus de 15 ans. Mohammed a également travaillé, en Irak, à cette période, avec d’autres journalistes français (Le Parisien, Le Monde, La Croix, Le Point, M6, Paris Match).

Après le rejet – contre toute attente – de sa demande d’asile en 2015 par la France, malgré un dossier exemplaire, Mohammed, aujourd’hui âgé de 54 ans, a rejoint les États-Unis. Là-bas, il a récupéré un fonds de commerce : une boutique. Mais les étagères sont vides. Et aucune banque n’accepte de l’aider.

L’objectif de la cagnotte solidaire lancée par le groupe de journalistes français est de réunir la trésorerie nécessaire pour que Mohammed puisse acheter son 1er stock de marchandises à vendre. Dès lors, avec ce premier chiffre d’affaire, il augmentera ses chances d’obtenir la régularisation de son statut, et de faire venir sa femme et ses deux fils, restés en Jordanie. Mais le temps presse. L’urgence, c’est d’éviter à tout prix que Mohammed ne soit renvoyé en Irak. Chaque jour compte. Et chaque euro compte.

Les créateurs de cette cagnotte solidaire invitent donc toutes celles et ceux qui se sentent concerné(e)s par la liberté et le droit à l’information, et un certain sens de la reconnaissance, non seulement à participer, à hauteur de leurs moyens, mais aussi à sensibiliser d’autres contributeurs, dans leur cercle proche et professionnel, en partageant le lien de la cagnotte via les réseaux sociaux, et en partageant / retweetant les messages postés par les créateurs de la cagnotte.

Les créateurs de la cagnotte « Pour Momo » sont :

DAVID LEMARCHAND (JRI, C dans l’air)

BENJAMIN VINCENT (OUATCH, ex-reporter Europe 1 et C dans l’air)

FRANCK BERRUYER (ancien grand reporter, Europe 1))

NICOLAS TONEV (pigiste, Europe 1)

SÉBASTIEN DEURDILLY (ex-Europe 1 et C dans l’air

PATRICE THOMAS (RTL, ex-Europe 1)

YVAN WASTIAUX (JRI, Ex-C dans l’air)