Non, une « étude » Cofidis sous embargo n’est pas une « Info France Inter »

Non, France Inter, un communiqué de presse avec en pièce jointe une étude sous embargo n’est pas, et ne sera pas quelque soit l’étude et quelque soit la provenance de cet e-mail une “info France Inter” de la même façon une dépêche AFP n’est pas non plus une info de [mettre ici le nom d’un média].

Le but de ce billet n’est pas de pointer le travail des journalistes ou des éditeurs de la station. On ne sait pas très bien qui a ajouté l’expression “info France Inter”. Peu importe.

Ce type de pratique est malheureusement trop fréquent. Il décrédibilise le travail des journalistes, il fait passer les véritables enquêtes au second plan.

L’Observatoire des Médias se permettra de faire suivre ce billet au médiateur de Radio France pour que les auditeurs de cette vénérable station en soient informés.