Protection des journalistes : décision historique du Conseil de sécurité de l’ONU

Le 27 mai 2015, le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté une résolution historique concernant la protection des journalistes. C’est la première fois depuis 2006 que ce thème est abordé à la tribune des Nations Unies, alors que le nombre de journalistes tués en mission n’a cessé d’augmenter. Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontière a fait part de sa satisfaction vis à vis de cette résolution. Selon lui « c’est un jour historique pour la protection des journalistes ». Il demande cependant aux États de tout mettre en oeuvre pour protéger les journalistes accrédités dans les zones de guerre.

C’est aussi la première fois qu’une décision du Conseil de sécurité évoque le droit à la liberté d’expression. La résolution 2222 reconnaît en effet que les médias libres et indépendants sont essentiels à la démocratie car ils favorisent la protection des civils.

Par ailleurs il a été décidé que les violences envers les journalistes devraient être prises en compte dans les rapports des opérations de l’ONU. Dans la même lancée il a été voté que la Cour pénale internationale s’engage plus fermement contre l’impunité des crimes envers les journalistes.

Bien que l’adoption de cette résolution historique représente une avancée majeure dans la protection des journalistes, son application devra être vérifiée à l’avenir. Ce signal encourageant envoyé par le Conseil de sécurité ne doit pas occulter les prochains défis. La protection des journalistes devrait être étendue aux journalistes non-professionnels et en dehors des zones guerres.

Extremely proud of adoption of #UNSC resolution 2222 for protection of journalists, 48 co-sponsored countries! #mediafreedom

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 27 Mai 2015