Real news vs Fake news : La belle-fille de Trump présentatrice en chef de la propagande

« Je parie que vous n’avez pas entendu parler de tout ce qu’a accompli le Président cette semaine à cause de toutes les fake news qui circulent. »

Ces mots sont de Lara Trump, la belle-fille de Donald J. Trump, introduisant une vidéo publiée sur la page Facebook du président des États-Unis.

La vidéo est accompagnée d’un statut on ne peut plus explicite : « Want to know what President Trump did this week? Watch here for REAL news! »

On est jamais mieux servi que par soi-même. Ou par ses proches. Au moment même où Fox News est accusée d’avoir publié de fausses informations sur demande de Trump, cette vidéo est la première livraison d’une espèce de journal des « vraies nouvelles », Lara Trump ayant promis ici que leur rythme serait hebdomadaire.

Non content d’avoir les faveurs régulières d’une Fox News qui loue à longueur d’antenne les péripéties du nouvel occupant de la Maison-Blanche, Trump fait un pas de plus dans la propagande.

Il parait que l’Elysée veut son propre média.