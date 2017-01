Explicite : c’est le nom du collectif de journalistes, et du média créé par des ex itélé

Il est là, le fameux projet. Un média, mais pour le moment, sur les réseaux sociaux. « On commence vendredi » ont confié Sonia Chironi et Olivier Ravanello, ex salariés d’itele, au micro de Sonia Devillers, sur France Inter.

« On va s’appeler ‘Explicite’, ca a le mérite d’être clair », dit Sonia Chironi au micro de l’Instant M. « On va faire des lives interactifs », « il faut rétablir un lien » renchérit son collègue Olivier Ravanello.

Une sorte de « BRUT », mais centré sur l’actu chaude?

Les journalistes médias avaient reçu cet email le 13 janvier :

« Bonjour,

Vous vous demandez ce que deviennent les anciens d’Itélé?

Rendez-vous lundi 16 janvier à 14h30 chez […].

A lundi! »

Rien d’autre n’avait filtré, jusque cette émission de France Inter.

On prend tt ce qui va être obsolète dans 15 a : plateau télé, caméra, et on s'en servira plus : téléphones & 4G pour @expliciteJA #instantM pic.twitter.com/vnPk55s7wA — Gilles BRUNO (@gillesbruno) January 16, 2017

sur le compte Twitter du collectif, une image trône :

Plus d’infos à venir à la conférence de presse à 14h30, car pour le moment :

"On a pas fait de business plan mais on attend peut-être que quelqu'un nous en propose un", @oravanello @expliciteJA ds l' #InstantM — Gilles BRUNO (@gillesbruno) January 16, 2017

« Nous allons faire un crowdfunding« , annoncent-ils, tout en n’excluant pas d’accueillir un ou des investisseurs, « seul moyen d’être viable » selon les journalistes présents sur le plateau d’Inter.

Après un tweet de bienvenue :

Hey, on est de retour…

On a décidé de s'associer pour vous informer & vous écouter.

En toute indépendance :) Bienvenue sur #Explicite 🎈 — EXPLICITE (@expliciteJA) January 16, 2017

le compte retweete les journalistes du collectifs qui portent ce message : « Salut à tous, je suis journaliste et j’ai décidé de m’associer »