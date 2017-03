Aux chaînes de télé : ne suivez pas la décision du CSA sur Facebook et Twitter

Non, il ne faut pas que les chaînes de télévision (et les radios) suivent la décision du CSA sur la non citation des marques Twitter et Facebook. Cette décision est ringarde et stupide.

Voici la décision du CSA :

Renvoi sur les pages des réseaux sociaux : analyse du Conseil

Le Conseil a été saisi par une chaîne de télévision de la conformité à la réglementation en matière de publicité des renvois aux pages consacrées à ses émissions sur des sites de réseaux sociaux. Il considère que le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine.

Première question : quelle est la chaîne de télévision qui a saisi le CSA?

Je ne doute pas que les journalistes médias vont nous trouver cela fissa. Certainement une chaîne de télé qui a mal géré son virage sur les réseaux sociaux.

Deuxième question : pourquoi la télévision voit-elle d’un si mauvais œil Facebook et Twitter alors qu’ils peuvent être utilisés comme de formidables outils pour amener les gens à débattre autour des programmes, et donc à les regarder?

Ce lundi matin, donc, deux infos, d’un côté « L’ancien président de l’Egypte Hosni Moubarack a été condamné, avec deux des anciens membres du gouvernement égyptien, à payer une amende de 65 millions d’euros pour avoir coupé l’accès à Internet dans le pays pendant 5 jours » et puis cette décision du CSA.

Il y a comme un problème, au CSA.

On n’a pas tout compris à l’Internet.

Non, pour le moment, il n’y a pas de Facebook ou de Twitter français.

Cela vous fait autant mal que cela?

Il ne faut pas que les chaînes de télévision et les radios se plient à cette décision.

un exemple, samedi, sur France 5 :